قائد "جبهة المقاومة" يحذر من عزلة دولية لأفغانستان ويؤكد الاستمرار في قتال طالبان

أكد أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة ضد حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الاثنين، أن قواته باقية في وادي بنجشير شمالي كابول، ومستمرة في القتال ضد الحركة المتشددة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان "طالبان" السيطرة على بنجشير.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مسعود في تسجيل صوتي: "نريد الآن انتفاضة ضد طالبان. على الجميع الوقوف ضد طالبان ومواجهتهم بأي طريقة"، موضحا أن أغلب القوات التابعة للجبهة موجودة في بنجشير ومناطق أخرى ومستمرة في قتال الحركة المتشددة.

وحذر أيضا من أن أفغانستان قد تواجه عزلة دولية بسبب سيطرة "طالبان"، وصرح "أفغانستان ستجد نفسها في عزلة سياسية واقتصادية من العالم أجمع".

وكان إقليم بنجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول ملاذا لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة "طالبان" مؤخرا من دخول ولاية بنجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي، مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي.

وأعلنت "جبهة المقاومة" في ولاية بنجشير يوم أمس الأحد، استعدادها لمواصلة المفاوضات مع حركة "طالبان" بعد ساعات من إعلان الأخيرة اقترابها من السيطرة على عاصمة الولاية.

يذكر أنه في 15 أغسطس/ آب الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".