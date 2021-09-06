أكاديمي: الصراع على السلطة داخل حركة طالبان سبب تأخر إعلان الحكومة الجديدة

قال رئيس مركز الباب للدراسات الاستراتيجية، د. جاسم تقي، اليوم الاثنين، إن "سبب تأخير إعلان تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة من قبل حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، هو الصراع على السلطة داخل الحركة.

وأوضح في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن "الصراع على السلطة داخل الحركة هو ما بين المدنيين وعلى رأسهم الملا عبد الغني برادر، وما بين العسكريين برئاسة سراج الدين حقاني، لذلك فإن تشكيل الحكومة تأخر وسيتأخر أكثر لأن الصراع لازال قائما، بحسب قوله.

وأضاف إن"إعلان حركة طالبان سيطرتها على وادي بنجشير شمالي كابول يعتبر من جانب واحد ولا يعرف حتى الآن مدى مصداقية هذا الاعلان، لأن محاربي بنجشير قد ينسحبون إلى قمم الجبال ثم يقومون بأعمال القناصة".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، قال إن الحركة سيطرت بالكامل على إقليم بنجشير شمالي كابول.

وأضاف مجاهد في بيان أنه "تم الاستيلاء بالكامل على ولاية بانجشير آخر معقل لمرتزقة العدو، وأنه قد تم تأمين البلاد بالكامل، وأن الإقليم يخضع الآن للسيطرة الكاملة"، مؤكدا أن "الحرب في البلاد انتهت بعد السيطرة على بنجشير".

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