سر حظر سلسلة محلات سوبر ماركت بيع السكاكين والمقصات في إحدى الدول

وأعلنت سلسلة محلات السوبر ماركت، في نيوزيلندا، "كاونت داون"، السبت الماضي، أنها أزالت جميع السكاكين والمقصات من رفوفها، وذلك بعد يوم واحد من طعن رجل لستة أشخاص داخل أحد متاجرها.

وقالت المدير العام لشركة "كاونت داون" للسلامة، كيري هانفين، في بيان رسمي : "لقد اتخذنا الليلة الماضية قرارا بإزالة جميع السكاكين والمقصات من أرففنا مؤقتا".

وأكدت هانفين أنه مجلس إدارة الشركة يفكر حاليا فيما إذا كان عليهم الاستمرار في بيع الأدوات الحادة.

وأوضحت أن هذا القرار "ليس انعكاسا على عملائنا بأي حال من الأحوال، ولكنه أحد أعمال الدعم لفريقنا، إذ نريد أن يشعر جميع أفراد فريقنا بالأمان عندما يأتون إلى العمل، لا سيما بالنظر إلى الأحداث التي وقعت أمس".

ويوم الجمعة الماضي، أطلقت الشرطة النار وقتلت رجلا طعن 6 أشخاص في سوبر ماركت "كاونت داون" في أوكلاند، فيما وصفته السلطات بهجوم إرهابي شنه أحد أنصار تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "متطرفا عنيفا نفذ هجوما إرهابيا على النيوزيلنديين الأبرياء".

ولفتت أرديرن إلى ان المشتبه به من سريلانكا، وكان معروفًا بالفعل لدى الشرطة بسبب دعمه لـ"داعش"، وتابعت أن أن الشرطة أردته قتيلا في غضون 60 ثانية من بدء هجومه، لأنهم كانوا يراقبونه بالفعل.

ووذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء أنه تم نقل 3 ضحايا إلى المستشفيات في حالة حرجة، واثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة متوسطة.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا، أندرو كوستر، إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حصل على السكين من داخل المتجر، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

يشار إلى أن هجوم إرهابي آخر وقع في نيوزيلندا في عام 2019، عندما فتح مسلح النار على مسجد في كرايستشيرش، والذي خلف 51 قتيلا، وكان هذا الهجوم هو الأكثر دموية في تاريخ نيوزيلندا، وأسفر عن تعزيز قوانين الأسلحة في البلاد.

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