شفاء امرأة تبلغ من العمر 111 عاما من فيروس "كوفيد-19" في جورجيا

صرحت متحدثة باسم المستشفى الجمهوري في تبليسي، اليوم الإثنين، بتعافي امرأة، تبلغ من العمر 111 عاماً، من الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

تبيليسي - سبوتنيك. وقالت المتحدثة في إحاطة بهذا الصدد: "إن هذه المرأة التي ولدت عام 1910، تعافت من الإصابة بفيروس "كوفيد-19" ، واليوم غادرت المستشفى".

ووفقًا لشركات التلفزيون الجورجية، فإن هذه المرأة، واسمها ليونيلا غفادزهافا، والتي عملت مدرسة في منطقة ساميغريلو. لديها ولدان وسبعة أحفاد وعشرة أبناء أحفاد وأربعة أبناء أحفاد.

وعلقت جورجيا، منتصف الشهر الماضي، بطولات كرة القدم المحلية لمدة 3 أسابيع، في إطار قيود جديدة تفرضها السلطات لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.