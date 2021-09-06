لابيد يعرب لبلينكن عن قلق إسرائيل من "النووي الإيراني"

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أنتوني بلينكن، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق بلاده من تقدم البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحث بما في ذلك ملف قطاع غزة، بحسب تغريدات للوزير الإسرائيلي بحسابه على تويتر.

وقال لابيد: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، حول مجموعة من القضايا السياسية والأمنية".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه أعرب لبلينكن عن تقديره" العميق" للجهود الأمريكية في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية الإجلاء غير العادية.

وتابع: "أكدت لوزير الخارجية الأمريكي على الموقع الرئيس الذي تحتله غزة في منظومة الاعتبارات الإسرائيلية، والسياسة الإسرائيلية القاضية بأن الطريق إلى أمن سكان إسرائيل والرفاهية الاقتصادية في غزة هو من خلال منع إطلاق النار ومنع تعزيز قوة حماس واتخاذ خطوات اقتصادية في القطاع".

בנושא איראן, הבעתי את דאגתנו מהתקדמות פרויקט הגרעין האיראני, במיוחד לפגיעה הנמשכת בפיקוח על הפעילות הגרעינית האיראנית וציפייתו כי הקהילה הבינלאומית תטפל בכך בכל הכלים העומדים לרשותה.

בסיום השיחה, קבענו להפגש באוקטובר בארה"ב. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 6, 2021

ومضى لابيد: "بالنسبة لمسألة إيران، فقد عبرت عن قلقنا بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني، لا سيما استمرار الضرر الذي يلحق بالرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية وتطلعنا إلى أن يتصدى المجتمع الدولي لهذا الأمر بكل الوسائل المتاحة له".

وفي نهاية المكالمة، اتفق لابيد وبلينكن على الترتيب لعقد لقاء بينهما بالولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك