غينيا... قائد الانقلاب يأمر بالقبض على رئيس الأركان ومدير الشرطة بعد اجتماع معهما

أمر قائد الانقلاب العسكري في غينيا مامادي دومبويا، بإلقاء القبض على قائد أركان الجيش والمدير العام للشرطة الوطنية واقتيادهما إلى مقر القوات الخاصة بعد اجتماع معهما، بحسب وسائل إعلام محلية.