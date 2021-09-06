زعيم انقلاب غينيا يتعهد بتشكيل حكومة وعدم ملاحقة النظام السابق

تعهد زعيم الانقلاب في غينيا، اليوم الإثنين، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مقاليد الحكم خلال فترة انتقالية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا أنه سيتم إجراء مشاورات لوضع الخطوط العريضة للفترة الانتقالية.

وأوضح زعيم الانقلاب في خطاب له أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة عملية الانتقال السياسي، دون أن يحدد فترة إجراء المشاورات أو الفترة الانتقالية.

وأكد اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا أنه لن تتم مطاردة المسؤولين في السلطة السابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه زعيم انقلاب غينيا أنه منع جميع وزراء الحكومة ومسؤوليها من مغادرة البلاد.

وكانت القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، أعلنت صباح الأحد، القبض على الرئيس كوندي، وتعليق العمل بالدستور، وإغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع.

وفي وقت سابق الأحد، دعا الاتحاد الإفريقي، لإطلاق سراح الرئيس الغيني ألفا كوندي، بعد احتجازه من قبل قوات خاصة تابعة للجيش، مدينا الاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد.

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