انطلاق مناورات عسكرية أذربيجانية تركية هي الأولى منذ بداية الحرب في قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الإثنين، أن أذربيجان وتركيا بدأتا مناورات عسكرية مشتركة في إقليم قرة باغ، وهي الأولى بين البلدين بعد التصعيد في الإقليم.

باكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة "وفقاً لاتفاق التعاون العسكري المبرم بين أذربيجان وتركيا، بدأت في منطقة لاتشينسك مناورات تكتيكية مشتركة بالذخيرة الحية؛ الهدف الرئيسي للمناورات التي تجري بمشاركة العسكريين الأذربيجانيين والأتراك هو تحسين التفاعل والتنسيق القتالي خلال القيام بعمليات قتالية، بما فيه تطوير قدرة القادة على اتخاذ القرارات العسكرية وقيادة الوحدات".

قد يعجبك: بعد تدريباتهما العسكرية معا... ما حجم القوة العسكرية لكل من تركيا وأذربيجان؟

ويذكر أنه في منطقة لاتشينسك هناك ممر يربط أرمينيا بجمهورية قره باغ المعلنة من طرف واحد، الخاضع لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية.

هذا وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليمقره باغ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

ومن بين بنود إعلان وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.

وكان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، أشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن يريفان مستعدة لاستئناف المفاوضات مع باكو بشأن تسوية في قره باغ على أساس المساواة وعدم استخدام القوة.

وقال الوزير: "أعلنت جمهورية أرمينيا مرارا وتكرارا على أعلى المستويات بأنها مستعدة لاستئناف عملية السلام بشأن النزاع في قره باغ، على أساس مبادئ معروفة تتمثل بعدم استخدام القوة أو التهديد، وعلى أساس المساواة وتقرير مصير الشعوب ووحدة الأراضي.