وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الأمريكي يتفقان على اللقاء الشهر المقبل بأمريكا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفي غزة وإيران، كما لفت إلى أنه اتفق معه على عقد لقاء في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في الولايات المتحدة.

القاهرة- سبوتنيك. وقال لابيد، عبر تويتر، "لقد تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن حول مجموعة من القضايا السياسية والأمنية. الطريق إلى أمن سكان إسرائيل والرفاهية الاقتصادية في غزة هو من خلال منع إطلاق النار ومنع تقوية حماس واتخاذ إجراءات اقتصادية".

وفيما يخص إيران، قال لابيد "أعربت عن قلقنا بشأن تقدم المشروع النووي الإيراني، لا سيما استمرار الضرر الذي يلحق بالرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية ونتوقع أن يتعامل المجتمع الدولي مع ذلك بكل الوسائل المتاحة له".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، "رتبنا للقاء في أكتوبر في الولايات المتحدة، مع نهاية المحادثة".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي.

وأكد بينيت، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل قامت بتطوير استراتيجية شاملة لاحتواء "العدوان الإقليمي" الإيراني ومنعها من حيازة أسلحة نووية، وتنوي مناقشتها مع الولايات المتحدة.

وقال "لقد طورنا استراتيجية شاملة لها هدفين، الأول وقف العدوان الإقليمي لإيران وإجبارها على التوقف عنه. والثاني هو ضمان عدم تمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية".

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