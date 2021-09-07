حركة طالبان تعلن استكمال الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أنها أكملت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد الله متقي، عبر "تويتر"، إن "الاستعدادات لإعلان الحكومة الإسلامية استكملت". مضيفا أنه سيتم القيام بذلك "في أقرب وقت".

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعد توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتليها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني، إلى الإمارات، التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية"، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة الشهر الماضي سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، الذي سيطرت عليه حركة طالبان عقب ذلك.

وأعلنت حركة طالبان سيطرتها بالكامل على إقليم بانجشير شمالي كابول، آخر منطقة في أفغانستان كانت تسيطر عليها المقاومة.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، يوم الاثنين: "تم الاستيلاء بالكامل على ولاية بنجشير آخر معقل لمرتزقة العدو.. وقد تم تأمين البلاد بالكامل، ويخضع الآن إقليم بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية".

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بنجشير. ولم يصدر أي تعليق من أحمد مسعود زعيم الجماعة المعارضة المقاومة لقوات طالبان.

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