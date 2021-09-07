البيرو تتفق مع روسيا على تصنيع لقاح "سبوتنيك V" محليا

أعلن رئيس البيرو، بيدرو كاسيتو، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في بلاده.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال بيدرو كاسيتو، "بدون تطعيم لن يكون هناك انتعاش اقتصادي كامل.. أبلغكم أنه نتيجة للمفاوضات بين حكومتي البيرو وروسيا، تم الاتفاق على فتح مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البلاد".

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/آب 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V" والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا، وهما لقاح "إبيفاك كورونا" من إنتاج مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريبنادزور"، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

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