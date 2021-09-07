متظاهرون كنديون يستقبلون جاستن ترودو بالحصى... فيديو

قام معارضون لإجراءات الحظر والتطعيم المرتبطة بفيروس كورونا بإلقاء الحصى على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك أثناء جولة انتخابية قام بها في ولاية أونتاريو.

وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

Protesters chuck gravel at Trudeau; Liberal leader says he won't back down to 'anti-vaxxer mobs' https://t.co/N04yeTP4Jr pic.twitter.com/4kB1RMzngY — CP24 (@CP24) September 7, 2021

وأكد ترودو في وقت لاحق للصحفيين على متن طائرة الحملة أنه أصيب بالحصى لكنه قال إنه بخير. وقارن الحادثة عندما ألقيت عليه بذور اليقطين.

كانت حملة ترودو هدفًا لاحتجاجات من قبل، أدت إحداها إلى حملة لإلغاء مسيرة مخططة.

وكان ترودو أعلن منتصف أغسطس/ آب عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر/ أيلول، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة "تاريخية" بسبب جائحة كوفيد-19.

بعث عمدة المدينة إيرين أوتول برسالة على "تويتر" وصف الحادث بأنه "مثير للاشمئزاز" وأدان الأفعال "بأشد العبارات الممكنة".

This is disgusting and I condemn these actions in the strongest terms possible. Political violence is never justified and our media must be free from intimidation, harassment, and violence. https://t.co/xF3TaWXSvI — Erin O'Toole (@erinotoole) September 6, 2021

قال أوتول: "العنف السياسي غير مبرر أبدًا ويجب أن تكون وسائل إعلامنا خالية من الترهيب والمضايقة والعنف".