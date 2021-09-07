تركيا: نعمل مع الولايات المتحدة وقطر لاستئناف الرحلات من مطار كابول

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تعمل مع الولايات المتحدة وقطر لاستئناف الرحلات الجوية من مطار كابول.

وأكد أوغلو أنه لن تبدأ شركات الطيران رحلاتها حتى يتم ضمان الأمن هناك.

وتابع: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة وقطر في مطار كابول. نحتاج إلى بدء الرحلات وفقًا لقواعد ومعايير السلامة الدولية. المعيار الرئيسي هو السلامة والأمان، وبدونها لن تجرؤ شركة طيران واحدة استئناف الرحلات ".

ووفقا له، يمكن للطائرات أن تقلع وتهبط فعليا في المطار، لكن الأمر يستغرق وقتا لشركات الطيران لبدء العمل، فمن الضروري صيانة الأجهزة والمعدات المعطلة.

وأضاف أوغلو: "من الضروري أن تعمل شركة إدارة في المطار، أو أن تتعاون بعض الدول لترتيب الأمور والقيادة هناك. لدينا 19 فنيًا هناك، وأخصائيون قدموا من قطر، وهم يعملون في المطار".

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية، لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول، خلال الساعات الأخيرة.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.