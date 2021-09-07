تركيا تؤكد إمكانية تبادل السفراء مع مصر

قالت تركيا إن تبادل السفراء مع مصر ممكن أن يتم بنهاية المحادثات الاستكشافية الجارية، الرامية لإصلاح العلاقات بين البلدين.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، "من الممكن تعيين سفيرين لمصر وتركيا في نهاية المباحثات".

كما أشار إلى إمكانية "عقد اتفاق مع مصر بشأن شرق البحر المتوسط في حال توصلنا إلى نتائج إيجابية في المحادثات"، في إشارة إلى الخلافات حول الحدود البحرية ومصادر الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

ويقوم نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية المصرية إن الزيارة، التي تأتي بدعوة من الجانب التركي، "ستتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، عزم بلاده تطبيع العلاقات مع مصر، مشيرا لوجود مجال واسع للتعاون بين البلدين، في دفع جديد لعملية إعادة العلاقات التي بدأت قبل أسابيع لإنهاء سنوات من الخصومة.