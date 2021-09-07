بلينكن: طالبان أبلغتنا أنها تسمح لمن يحملون وثائق سفر بمغادرة أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إن "طالبان" أبلغت أمريكا، أنها تسمح بمغادرة من يحملون وثائق سفر.

وتابع بلنيكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري أن أمريكا تعمل على تسيير رحلات طيران عارض إلى أفغانستان، حسب وكالة "رويترز".

وأشار الوزير الأمريكي إلى بلاده تعمل على ضمان مغادرة رحلات الطيران لأفغانستان بشكل آمن.

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده انتهت من عملية الإجلاء التاريخية من أفغانستان، وأسدلت بذلك الستار على أطول حرب في تاريخها، وأضاف أوستن: "أجلينا نحو 6 آلاف عسكري أمريكي من أفغانستان وقرابة 123 ألف مدني".

وأوضح ماكنزي أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، وأن الرحلة الأخيرة وقتها أجلت السفير الأمريكي في أفغانستان، روس ويلسون.