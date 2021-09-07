الصين تطعم أكثر من مليار مواطن ضد "كوفيد-19" ما يشكل 77% من السكان

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" في البلاد تجاوز المليار، ما يمثل 77 في المئة من سكان البلاد.

بكين - سبوتنيك. وقال أو ليان يو، نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض بلجنة الصحة الحكومية، خلال مؤتمر صحفي: "حتى الـ6 من أيلول/سبتمبر، تم إجراء مليارين و113 مليوناً و80 ألف تطعيم ضد "كوفيد-19"، على مستوى البلاد، حيث بلغ عدد متلقي اللقاح في البلاد مليار و95 مليوناً، ما يمثل 77.6 في المئة من إجمالي السكان".

يشار إلى أن، السلطات الصينية وافقت سابقاً، على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات كانت غير نشطة طورتها شركة "بكين كيكسينغ جوايوي بايوتيكنولوجي" (جزء من شركة سيونافاك)، ومعهد "ووهان لبحوث البيولوجيا" (جزء من شركة سينوفارم) ومجموعة "تشاينا ناشونال بويتيك" (جزء من شركة سينوفارم ). أيضاً، حصل على الموافقة اللقاح المؤتلف الوحيد في الصين ضد (كوفيد-19) على أساس ناقل الفيروس الغدي (إيه دي5-إن سي أو في) من شركة "كانساينو بويولوجيك".

ويذكر أن التطعيمات في الصين مجانية وطوعية.