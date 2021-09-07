الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، إن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وإن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب في إفادة بالأمم المتحدة، قوله إن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية.

وحث المسؤول الأممي المانحين على تقديم المزيد قبل مؤتمر للمساعدات من أجل أفغانستان مقرر في 13 من سبتمبر/أيلول.

وأطلق المكتب مناشدة عاجلة لجمع نحو 600 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 11 مليون شخص، خلال الفترة المتبقية من هذا العام وسط تحذيرات من الجفاف وانتشار الجوع.

وقال لايركه: "الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار ويوشك الغذاء والمساعدات الأخرى اللازمة للحياة على النفاد". وأضاف "نحث المانحين الدوليين على دعم هذه المناشدة بسرعة وسخاء".

ونزح أكثر من نصف مليون شخص داخل أفغانستان هذا العام مع اجتياح طالبان للبلاد، والذي توج بسيطرتها على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/آب.