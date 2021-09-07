دولة أفريقية تقبض على 500 شخص بسبب "جمع الرمال"

قامت السلطات في زيمبابوي بالقبض على قرابة 500 شخص لخرقهم عددا من القوانين.

وقالت وكالة المغرب العربي، إن السلطات في جنوب غرب زيمبابوي قبضت على 478 شخصا لأنه خرقوا قوانين خاصة بالبيئة.

وصادرت السلطات 31 شاحنة وأدوات تجمع الرمال من المحاجر.

وقال مدير الإسكان، ديكتور كومالو، إنه يأسف للتدهور البيئي في منطقته، داعيا إلى عقوبات أشد على المخالفين للقوانين.

وبسبب عمليات البحث عن الذهب، تُقطع الأشجار في منطقة بولاوايو الزيمبابوية، حتى وصل الأمر لتلويث المياه وتدمير البيئة في هذه المناطق.