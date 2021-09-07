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    علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020

    مسؤول إسرائيلي كبير يتحدث عن تشكيل قوة حقيقية بعد السلام مع العرب.. تثير قلق خامنئي

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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    قال مسؤول إسرائيلي عسكري كبير إن اتفاقيات السلام التي وقعتها تل أبيب مع عدد من الدول العربية، لها تأثير استراتيجي في الصراع أمام إيران.

    وقال الجنزال المسؤول عن الملف الإيراني في الجيش الإسرائيلي، طال كلمان، عن السلام مع الدول العربية "بدأت العام الماضي عملية لها تأثير على تصميم الشرق الأوسط عشرات السنوات إلى الأمام".

    وأضاف "خلقت هنا قوة حقيقية لتشكيل محور معتدل في مواجهة المحور الشيعي -الإيراني، هذا معناه أن على خامنئي أن يكون قلقا من هذه العملية، والتي تخترق رؤيته وتمتلك القدرة على كبح طموحاته الإقليمية".

    وقال إن إيران لديها طموحات بأن تتحول إلى دولة عظمى إقليمية ولكن دون وجود لدولة إسرائيل، لافتا إلى أنها رغم "العقوبات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران، تستمر بتحقيق استراتيجيتها في المنطقة".

    كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن استراتيجية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لمواجهة إيران، مؤكدا أن العمليات والضربات الإسرائيلية تنفذ بشكل أسبوعي، جزء منها سري وآخر علني.

    وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قدم للرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة إسرائيلية لمواجهة إيران عبر تحقيق هدفين، الأول يركز على حصار إيران، والهدف الثاني منع طهران وبشكل دائم من إمكانية تطوير أسلحة نووية.

    من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من سباق تسلح إذا امتلكت إيران السلاح النووي، مشددا على على ضرورة وقوف العالم في وجه إيران لمنعها من امتلاك هذ السلاح، مشيرا إلى أن "خطر امتلاك إيران أسلحة نووية لا يكمن في أنها ستهدد إسرائيل ويزيد من عدوانيتها في المنطقة وحسب، وإنما سيؤدي أيضا إلى سباق إقليمي للتسلح يهدد العديد من الدول".

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار إيران على سبوتنيك.

     

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