وزير الدفاع الإيطالي يكشف أسباب انهيار الجيش الأفغاني بسرعة أمام طالبان

لا يزال انهيار الجيش الأفغاني أمام حركة طالبان، رغم قوامه الكبير وتدريبه على أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، لغزا يحير الجميع.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن "أسباب تفكك القوات الافغانية تكمن أولاً وقبل كل شيء في النتيجة المباشرة لانعدام التماسك الواضح والإحساس الضعيف بالهوية الذي يرجع إلى موقف القيادة السياسية، التي لم تكن قادرة على لعب دورها التمثيلي لكل الشعب ولم تكن جديرة بالثقة التي يتطلبها الوضع".

وأضاف غويريني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الايطالي الثلاثاء حول الوضع في أفغانستان "هذا هو أحد الدروس الأولى والأكثر أهمية التي أعتقد أننا بحاجة إلى إستيعابها وتحليلها بعمق" وفقا لوكالة آكي.

وقال "نحن نتحدث عن قوات مسلحة جيدة التدريب والتجهيز، والتي تميزت على مر السنين بالقتال بشجاعة، مع تضحيات كبيرة وخسائر عديدة، ضد حركة طالبان والقاعدة وداعش".

وتزايد إحباط المسؤولين الأمريكيين بعد فشل القوات الأفغانية في التصدي لحركة طالبان التي حققت مكاسب ميدانية سريعة، بعد إنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه على مدى عقدين.

وأعرب مسؤولون أمريكيون في الكواليس عن تفاجئهم بسرعة تقدم "طالبان" التي تمكنت بسهولة من الاستيلاء على عواصم ولايات رئيسية.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، قد دخلت، منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول من دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات.