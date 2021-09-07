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    عناصر حركة طالبان تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021

    وزير الدفاع الإيطالي يكشف أسباب انهيار الجيش الأفغاني بسرعة أمام طالبان

    © REUTERS / STRINGER
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    لا يزال انهيار الجيش الأفغاني أمام حركة طالبان، رغم قوامه الكبير وتدريبه على أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، لغزا يحير الجميع.

    وأوضح وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن "أسباب تفكك القوات الافغانية تكمن أولاً وقبل كل شيء في النتيجة المباشرة لانعدام التماسك الواضح والإحساس الضعيف بالهوية الذي يرجع إلى موقف القيادة السياسية، التي لم تكن قادرة على لعب دورها التمثيلي لكل الشعب ولم تكن جديرة بالثقة التي يتطلبها الوضع".

    مقاتلو القوات الخاصة البدري التابعة لحركة طالبان (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة.
    © AFP 2021 / Wakil Kohsar
    حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة

    وأضاف غويريني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الايطالي الثلاثاء حول الوضع في أفغانستان "هذا هو أحد الدروس الأولى والأكثر أهمية التي أعتقد أننا بحاجة إلى إستيعابها وتحليلها بعمق" وفقا لوكالة آكي.

    وقال "نحن نتحدث عن قوات مسلحة جيدة التدريب والتجهيز، والتي تميزت على مر السنين بالقتال بشجاعة، مع تضحيات كبيرة وخسائر عديدة، ضد حركة طالبان والقاعدة وداعش".

    وتزايد إحباط المسؤولين الأمريكيين بعد فشل القوات الأفغانية في التصدي لحركة طالبان التي حققت مكاسب ميدانية سريعة، بعد إنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه على مدى عقدين.

    وأعرب مسؤولون أمريكيون في الكواليس عن تفاجئهم بسرعة تقدم "طالبان" التي تمكنت بسهولة من الاستيلاء على عواصم ولايات رئيسية.

    وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، قد دخلت، منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول من دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات.

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