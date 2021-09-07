طالبان تعتزم الإعلان عن الحكومة الأفغانية الجديدة اليوم

قالت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلن عن الحكومة الأفغانية الجديدة خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم في العاصمة كابول.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "بعد لحظات سيعلن المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية ذبيح الله مجاهد حقائب وزارية للحكومة الجديدة وذلك خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي بالعاصمة كابول".

أعلنت حركة طالبان، في وقت سابق من اليوم، أنها أكملت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة في أفغانستان.

ووجهت حركة "طالبان" دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.