أرمينيا: التدريبات التركية الأذربيجانية قرب قره باغ تعيق إحلال السلام في المنطقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، اليوم الثلاثاء، أن التدريبات العسكرية الأذربيجانية التركية بالقرب من حدود أرمينيا وقره باغ تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

يريفان - سبوتنيك. وقال هونانيان ردًا على سؤال ذي صلة من "سبوتنيك" أرمينيا: "نحن نعتبر إجراء التدريبات العسكرية التركية الأذربيجانية بالقرب من حدود أرمينيا وآرتساخ (الاسم الذاتي لقره باغ) وممر لاتشينسك، إجراءً يضر بخطوات التهدئة، ولا يتوافق مع روح البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 (بشأن وقف الأعمال العدائية في قره باغ) ويقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم أمس الإثنين، أن أذربيجان وتركيا بدأتا مناورات عسكرية مشتركة في إقليم قرة باغ، وهي الأولى بين البلدين بعد التصعيد في الإقليم.

يذكر أنه في منطقة لاتشينسك هناك ممر يربط أرمينيا بجمهورية قرة باغ المعلنة من طرف واحد، الخاضع لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم قره باغ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

ومن بين بنود إعلان وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ .

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.