وفاة 16 مريضا في مستشفى مكسيكي اجتاحته الفيضانات

لقي 16 مريضا على الأقل حتفهم بعد أن ضربت الفيضانات مستشفى في وسط المكسيك، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، حسبما ذكرت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة على "تويتر" إن المنشأة الواقعة في ولاية هيدالغو غُمرت بعد أن فاضت مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم إجلاء بقية المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.

#MisiónECO | 📍#Tula, #Hidalgo



Desde primeras horas de la mañana, @laualzua titular de la @CNPC_MX recorrió las zonas afectadas, priorizando acciones con el @gobiernohidalgo y @Tu_IMSS para la evacuación y salvaguarda de los pacientes del Hospital GZ No.5 del #IMSS. pic.twitter.com/PhnxIcXDeV — Protección Civil México (@CNPC_MX) September 7, 2021

وقال زوي روبليدو، المدير العام للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، الذي يتبعه المستشفى، إن المياه غمرت المنشأة في غضون دقائق، وانقطع التيار الكهربائي عن أجهزة الأكسجين، مضيفا أن 40 من 56 مريضا نجوا.

وفقا لوسائل الإعلام المكسيكية، كان من بين الضحايا مرضى "كوفيد 19" الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين للبقاء على قيد الحياة.

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