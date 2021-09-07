وفاة 16 مريضا في مستشفى مكسيكي اجتاحته الفيضانات

وقالت الحكومة على "تويتر" إن المنشأة الواقعة في ولاية هيدالغو غُمرت بعد أن فاضت مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم إجلاء بقية المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.
#MisiónECO | 📍#Tula, #Hidalgo— Protección Civil México (@CNPC_MX) September 7, 2021
Desde primeras horas de la mañana, @laualzua titular de la @CNPC_MX recorrió las zonas afectadas, priorizando acciones con el @gobiernohidalgo y @Tu_IMSS para la evacuación y salvaguarda de los pacientes del Hospital GZ No.5 del #IMSS. pic.twitter.com/PhnxIcXDeV
وقال زوي روبليدو، المدير العام للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، الذي يتبعه المستشفى، إن المياه غمرت المنشأة في غضون دقائق، وانقطع التيار الكهربائي عن أجهزة الأكسجين، مضيفا أن 40 من 56 مريضا نجوا.
وفقا لوسائل الإعلام المكسيكية، كان من بين الضحايا مرضى "كوفيد 19" الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين للبقاء على قيد الحياة.
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