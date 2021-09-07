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    محادثات النووي الإيراني في لوزان

    مسؤول: أمريكا ستبحث في موسكو وباريس كيفية المضي قدما إزاء إيران

    © AP Photo / Brendan Smialowski
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    قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تود التشاور مع شركاء لها فيما يتعلق بكيفية المضي قدما إزاء إيران خلال محادثات تنعقد هذا الأسبوع في باريس وموسكو.

     ويأتي ذلك في ظل عدم معرفة الولايات المتحدة بموعد استئناف المحادثات غير المباشرة مع طهران، والتقدم المستمر في برنامجها النووي.

    مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل
    © AFP 2021 / HO
    طهران: لا يحق لأحد المطالبة بوقف النشاطات النووية الإيرانية

    وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن المحادثات التي سيجريها المبعوث الأمريكي الخاص المعني بالملف الإيراني روب مالي، ستتطرق إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لكنه قال إن الرحلة مخطط لها منذ وقت طويل وستركز على "الدبلوماسية النووية مع إيران وعلى الخطوات المقبلة".

    واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إيران بمواصلة انتهاكها للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن طهران تواصل كسر الكثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق، بحسب "رويترز".

    وأوضحت الوكالة أن من بين هذه القيود التي خرقتها طهران، ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

    ووجهت الوكالة انتقادات لإيران بسبب عدم إجابتها على أسئلة بعضها يتعلق بآثار اليورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما قد يعقد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

    وذكرت الوكالة في واحد من تقريرين فصليين عن إيران أن المدير العام يشعر بقلق متزايد لعدم التوصل إلى حل منذ نحو عامين لقضايا الضمانات المتعلقة بالمواقع الأربعة في إيران، والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة.

    وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل ويونيو/حزيرن الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

    وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

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    إنفوجرافيك - 9 محطات في البرنامج النووي الإيراني
    © Sputnik
    9 محطات في البرنامج النووي الإيراني

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