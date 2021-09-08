زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غرب المكسيك والناس يهرعون إلى الشوارع.. فيديو

اهتزت مبان في مكسيكو سيتي، ليل الثلاثاء، وهرع الناس إلى الشوارع بعد أن هز زلزال قوي جنوب غرب المكسيك.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة سان ماركوس بولاية جوريرو.

وأعلن نظام التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي"، أنه ربما يكون هناك مخاطر من تسونامي.

ولم يتم الكشف بعد عن أضرار مادية أو بشرية.

كانت السلطات المكسيكية قالت يوم الثلاثاء، إن فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل 17 شخصا، معظمهم مصابون بكوفيد-19، في مستشفى بولاية إيدالجو في وسط البلاد بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان مياه نهر تولا.

Initial reports of damage in Acapulco, Mexico, following a magnitude 7.0 #earthquake. pic.twitter.com/UPDfILdbah — Tyler Roney (@TylerJRoney) September 8, 2021

وذكرت الحكومة في بيان أن العاملين في خدمة الطوارئ أجلوا أكثر من 40 مريضا آخرين من المستشفى العام في بلدة تولا، فيما أظهر تقييم مبدئي أن نحو 2000 منزل تضررت من الفيضانات.

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