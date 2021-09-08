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    جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية

    الحرس الثوري الإيراني يحذر من تحركات "غير مدروسة" في شمال العراق

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    أكد الحرس الثوري الإيراني، أن تحركات الزمر الإرهابية في المنطقة مرصودة تماما، محذرا إياها من القيام بأي إجراء غير مدروس ضد إيران.

    الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
    © AP Photo / Vahid Salemi
    هل نشهد استنساخ للحرس الثوري الإيراني في العراق؟
    وقال قائد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري بمحافظة آذربيجان العميد محمد تقي أوصانلو، إنه "يجب طرد الزمر الإرهابية من إقليم شمال العراق وهو أمر أعلناه للمسؤولين في الإقليم مرارا"، وذلك حسب "وكالة فارس" الإيرانية.

    وأشار أوصانلو إلى اعتقال عدد من العناصر المناهضة للثورة، مضيفا أن هؤلاء العناصر المناهضة للثورة كانوا ضالعين في عملية اغتيال أحد المواطنين.

    وقال: "ندعو البعض من الشباب للابتعاد عن الزمر الإرهابية وعدم الانخداع بها وأن يواكبونا في إبعاد هذه الزمر عن المنطقة".

    وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قامت الأربعاء الماضي، بتفكيك خلية إرهابية معادية للثورة، في محافظة كردستان، غربي البلاد. وقال الموقع الإعلامي لفيلق بيت المقدس بمحافظة كردستان الإيرانية، أن حرس الحدود التابع للفيلق اشتبك، الخميس، مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو آباد، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة وإصابة آخرين.

    كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تفكيك خلية إرهابية، بمنطقة نودشة الحدودية بمحافظة كرمانشاه، قرب الحدود مع العراق، غربي البلاد، وذلك في 14 يوليو/ تموز.

    وقال الحرس الثوري، إنه "عقب تغلغل خلية إرهابية مناوئة للثورة الإسلامية من خلال منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه بهدف تنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن، تمكنت القوات الباسلة في مقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري، من كشف ومطاردة هذه الزمرة الإرهابية وبالتالي القضاء عليها تماما خلال اشتباكات وقعت عصر اليوم".

    يذكر أن مدينة سرو آباد تقع على بعد 90 كم، غرب مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان الواقعة على الحدود الإيرانية العراقية.

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