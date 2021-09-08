ريابكوف: موسكو قلقة من عدم تسوية الموقف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو قلقة من عدم إحراز تقدم في تطبيع الموقف بشأن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، وتدعو طهران لإبداء تفاهم حول هذا الموضوع.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف: "قلقون لعدم وجود تقدم فيما يتعلق بتسوية الوضع حول التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، ولا يزال هناك جمود في عدد من الجوانب".

وأضاف نائب الوزير "ندعو الجانب الإيراني إلى إبداء التفهم المطلوب في هذا الشأن وبذل جهود إضافية من جانب طهران".

هذا واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس الثلاثاء، إيران بمواصلة انتهاكها للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن طهران تواصل كسر الكثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق، بحسب "رويترز".

وذكرت الوكالة في واحد من تقريرين فصليين عن إيران أن المدير العام يشعر بقلق متزايد لعدم التوصل إلى حل منذ نحو عامين لقضايا الضمانات المتعلقة بالمواقع الأربعة في إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر مايو/أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.