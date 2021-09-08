بكين: تشكيل طالبان حكومة تصريف أعمال خطوة مهمة لاستعادة النظام وإنهاء الفوضى

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء، إن "الصين تولي أهمية كبيرة لإعلان طالبان (المحظور في روسيا)، بشأن تشكيل حكومة مؤقتة، وقد وضع هذا حدا لأكثر من ثلاثة أسابيع من الفوضى في أفغانستان وكان خطوة ضرورية لاستعادة النظام".

وكانت الصين قد أعلنت الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن الوضع في أفغانستان، وتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين ستواصل الحفاظ على الاتصال والتنسيق الوثيقين مع جميع الأطراف في أفغانستان والمجتمع الدولي لاستعادة السلام وإنعاش اقتصاد البلاد، ومحاربة جميع المنظمات الإرهابية وتقديم المساعدة والدعم في حدود قدراتها".

وأضاف وانغ وينبينغ أنه "تم فتح صفحة جديدة في تاريخ أفغانستان، واحترمت الصين دائما سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان، وأصرت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد واتبعت سياسة ودية".