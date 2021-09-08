الخارجية الألمانية تعلن مشاركة أكثر من 20 دولة في لقاء افتراضي اليوم حول أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 20 دولة قبلت الدعوة للمشاركة في اجتماع افتراضي حول أفغانستان، اليوم.

برلين - سبوتنيك. وقال ماس في تصريح بهذا الصدد: "تمت دعوتي بهذا الصدد، وأنتوني بلينكين، اليوم، إلى لقاء افتراضي على مستوى وزراء الخارجية. قبلت أكثر من 20 دولة هذه الدعوة لتبادل وجهات النظر. نريد أن نوضح الشكل الذي قد يبدو عليه الموقف المشترك بشأن طالبان [الحركة المحظورة في روسيا]، والتي تتوافق مع مصالحنا: احترام حقوق الإنسان الأساسية، والحفاظ على إمكانية المغادرة، وصول المساعدات الإنسانية، ومحاربة الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيين المحظورين في روسيا]".

هذا وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم الأحد الماضي، إنه من المهم أن تجري ألمانيا محادثات مع طالبان، مضيفة "إنهم الآن من يجب مخاطبتهم"، وأكدت المستشارة أن ألمانيا تريد أن تكون المنظمات الإنسانية الدولية قادرة على العمل على تحسين الوضع في البلاد.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن برلين مستعدة لاستئناف العمليات الدبلوماسية في كابول التي تم تعليقها بعد سيطرة طالبان على العاصمة في 15 أغسطس.

كما أعلنت المستشارة الألمانية، في 31 أغسطس 2021، أن برلين ستواصل التفاوض مع حركة طالبان، حول شروط إجلاء المواطنين من أفغانستان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بـ طالبان كسلطة شرعية في البلاد.

وأعلنت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، عن تشكيل حكومة تصريف أعمال [مؤقتة]، وأن الملا محمد حسن سيترأسها، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، ومولوي عبد السلام حنفي النائب الثاني، فيما يتولى سراج الدين حقاني منصب وزير الداخلية.