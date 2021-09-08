غوتيريش: اليوم العالمي لمحو الأمية يذكرنا بأن التعليم حق لكل إنسان

قال أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية يذكرنا بأن التعليم حق لكل إنسان على وجه الأرض، وأن معرفة القراءة والكتابة حق يجب أن يحصل عليه جميع البشر.

وكتب غوتيريش، تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، أكد فيها أن محو الأمية يفتح عالما من الفرص.

وتابع: "من حق كل إنسان أن يتعلم كيف يقرأ ويكتب"، مضيفا: "لكن الواقع أننا بعيدون عن ذلك كثير".

وقال غوتيريش: "العديد من النساء والفتيات لا يزلن متروكات خلف ركب التعليم".

وأكد غوتيريش، أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية يذكر العالم بأن التعليم حق متساو للجميع وأنه يجب علينا جميعا تجديد التزاماتنا تجاهه.

ونشر أمين عام الأمم المتحدة رسميا توضيحيا يشير فيه إلى أن نسبة المتعلمين بين الشباب في العالم ارتفعت من 76 في المئة في تسعينيات القرن الماضي، إلى 86 في المئة في عام 2018.

وتابع: "لكن الإحصائيات توضح أن النساء يمثل ثلثي أعداد الأميين في العالم".

ووفقا لإحصائيات عام 2018، فإن نسبة النساء المتعلمات في البلدان ذات الدخل المنخفض تمثل 56 في المئة من عدد السكان مقارنة بـ 71 في المئة من الرجال.

Literacy opens a world of opportunities.



Everyone has the right to learn how to read and write, but far too many women & girls continue to be left behind.



As we mark #LiteracyDay, let's renew our commitment to equitable education for all. pic.twitter.com/oTWf9bUMhi — António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2021

يذكر أن منظمة "اليونسكو" أعلنت عام 1966 يوم 8 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما عالميا لمحو الأمية، يكون هدفه حث المجتمعات على الاهتمام بالعلم، وأصبح أول احتفال بهذه المناسبة في عام 1967.