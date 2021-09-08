مظاهرة نسائية في كابول... فيديو

شهدت شوارع العاصمة الأفغانية كابول خروج سكان المدينة في مظاهرات احتجاج، تم فيها رفع صور نجار ماسومي (ضابطة سجن قتلت وهي حامل بشهرها الثامن في مقاطعة غور).

هذا ونفى متحدث باسم طالبان معلومات عن تورط مسلحين في مقتل ماسومي.

وتطالب المشاركات في المسيرة بضمان مشاركة المرأة في حكم البلاد، في حين أن طالبان، بعد أن أعلنت تشكيل الحكومة المؤقتة في اليوم السابق، استبعدت عمليا مثل هذا الاحتمال.

وقالت مشاركات بالمظاهرة إن عمل مجلس الوزراء لا يكتمل دون مشاركة المرأة في عمله.

هذا وأطلقت قوات حركة طالبان (المحظورة في روسيا) النار في الهواء من أجل تفريق نساء أفغانيات خلال مظاهرة، يوم السبت 4 سبتمبر/أيلول، والتي يطالبن فيها بمساواتهن في الحقوق.

وقالت إحدى المتظاهرات، مريم نعيبي، البالغة من العمر 20 عاما، لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: "نحن هنا لنكسب حقوق الإنسان في أفغانستان، أنا أحب بلدي وسأكون هنا دائما".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن مسيرة أمس السبت بدأت بشكل سلمي، وقامت المتظاهرات بتكريم الجنود الأفغان الذين لقوا حتفهم في قتال طالبان بتعليق إكليل من الزهور خارج وزارة الدفاع الأفغانية.