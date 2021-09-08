وصول خامس طائرة مساعدات إماراتية إلى أفغانستان

هبطت طائرة تحمل مساعدات إنسانية في مطار كابول الدولي، اليوم الأربعاء، قادمة من دولة الإمارات، حسبما أفاد مصدر في المطار لوكالة "سبوتنيك".

كابول/ الدوحة- سبوتنيك. وقال المصدر إن الطائرة كانت تحمل 30 طنا من الأغذية والأدوية، وتعد خامس طائرة مساعدات يقدمها البلد العربي.

في الأسبوع الماضي، تلقت أفغانستان 60 طنا من الإمدادات الإنسانية من الإمارات. وبحسب ما ورد تم نقل المساعدات على متن طائرة تقل مسؤولين إماراتيين لعقد اجتماعات مع حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وكانت هذه الطائرة هي الأولى التي تهبط في كابول منذ الانسحاب العسكري الأجنبي الذي اكتمل في 31 أغسطس/ آب الماضي.

على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 20 دولة قبلت الدعوة للمشاركة في اجتماع افتراضي حول أفغانستان، اليوم.

وقال ماس في تصريح بهذا الصدد: "تمت دعوتي بهذا الصدد، وأنتوني بلينكين، اليوم، إلى لقاء افتراضي على مستوى وزراء الخارجية. قبلت أكثر من 20 دولة هذه الدعوة لتبادل وجهات النظر".

وأردف بالقول: "نريد أن نوضح الشكل الذي قد يبدو عليه الموقف المشترك بشأن طالبان والذي يتوافق مع مصالحنا؛ هو احترام حقوق الإنسان الأساسية، والحفاظ على إمكانية المغادرة، وصول المساعدات الإنسانية، ومحاربة الجماعات الإرهابية".

بالأمس، كشفت الحركة ملامح تكشيلها الحكومي، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.