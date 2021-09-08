بحث روسي ينفي "إشاعة" انتصار الطائرات بدون طيار في قره باغ

أفاد بحث أجراه مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات الروسي بأن المزاعم حول المساهمة الحاسمة للطائرات بدون طيار بانتصار أذربيجان في حرب الأسابيع الستة في قره باغ خلال خريف 2020 هي مجرد خرافة.

استمر النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو قره باغ في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أطلق عدد من الخبراء على الصراع اسم "حرب الطائرات بدون طيار" بسبب الاستخدام الواسع النطاق للطائرات بدون طيار من مختلف الفئات في سياق الأعمال العدائية من قبل الجانب الأذربيجاني.

وكما لوحظ في مركز الأبحاث الروسي، فإن الإعلان عن الطائرات بدون طيار باعتبارها الآلية الوحيدة التي حققت النجاح لأذربيجان هو صناعة الأساطير.

تقول الدراسة: "الطائرات بدون طيار وحدها لم تحقق النتيجة الناجحة التي كانت أذربيجان تسعى جاهدة من أجلها. وبدلاً من ذلك، كان الاستخدام التكتيكي الصحيح للتكنولوجيا ضمن خطة الشركة، مما سمح لباكو بتحقيق بعض أهدافها".

يوضح المركز في بحثه أن "هذه الحرب القصيرة لا ينبغي اعتبارها أيضًا إشارة إلى التفوق النهائي للطائرات بدون طيار على الأنظمة الأرضية، وخاصة المركبات المدرعة".

يشير البحث أيضًا إلى أن الجانب الأرميني سمح لأذربيجان باستخدام الطائرات بدون طيار بنجاح بسبب نظام الدفاع الجوي غير المنظم والقديم، وإهمال التمويه والتشتت والمعدات المناسبة لمواقعها.

كما هو مبين في الدراسة، كانت أذربيجان قادرة على تنفيذ عملية هجومية استراتيجية ناجحة.

شاركت القوات البرية على نطاق واسع في العملية، بما في ذلك استخدام الدبابات والعربات المدرعة الأخرى والمدفعية المختلفة وأنظمة الصواريخ ووحدات المشاة. كما تم استخدام الطائرات بنشاط.