العثور على لفافة مجهولة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء البريطاني

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على لفافة مجهولة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفرضت الشرطة البريطانية، طوقا أمنيا، لفترة وجيزة، بعد العثور على اللفافة، بحسب وكالة "رويتر".

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها رفعت الطوق الأمني، الذي فرضته بالقرب من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت، بعد أن شاهد الضباط قطعة لم يكشف عنها في مكان قريب.

وأضافت الشرطة أنها فرضت نطاقا أمنيا لفترة وجيزة، بعد أن عثر ضباط على لفافة مجهولة في المنطقة لكنها رفعته بعد أن تأكدت أنها لا تشكل خطرا.

وأشارت الشرطة البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه "تم تقييم اللفافة وهي ليست مريبة".

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