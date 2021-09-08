قائد القوات البحرية الإيرانية يتحدث عن "إنجاز كبير" نفذته المدمرة سهند

كشف قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أن مدمرة سهند تمكنت من المرور من ثلاثة محيطات، وهو إنجاز كبير.

وأضاف إيراني في مقابلة تلفزيونية، حول أهمية الرحلة البحرية، تابعتها وكالة "مهر" للأنباء: "استطعنا العبور بمدمرة سهند وهي من إنتاج إيراني من ثلاثة ممرات بحرية، وأحد هذه الممرات هو المحيط الأطلسي وأصعب محيط من بين المحيطات الأخرى".

وأشار إيراني إلى أنه "لم يؤمن أحد بهذا الإنجاز وكان أعداؤنا يتطلعون إلى الطريق ليروا ما إذا كانت هذه الرحلة ستنتهي أم لا".

وتابع: "من أهم إنجازات هذه الرحلة كانت الثقة بالنفس التي حققناها اليوم وشبابنا يرون نتيجة جهودهم، الذين قطعوا بسلطة وفخر طريقا طويلا طوله 45 ألف كيلومتراً وعادوا سالمين إلى مياهنا الإقليمية".

ولفت إيراني إلى أن أهمية هذه الرحلة، "حوالي 90% من تجارتنا تتم عن طريق البحر، ولا يزال البحر مهددًا من قبل الإرهاب البحري، وهذا محورنا الاقتصادي الذي يتم تهديده دائما".

وأكد "لم نسمح للأعداء من إيقاف مسارنا الاقتصادي وإيران كدولة مستقلة استطاعت السيطرة على جميع سفنها والوصول إلى نجاح كامل في تجارتها البحرية".

لافتا إلى أن "المحيط الهندي اليوم مهمة طبيعية ويومية بالنسبة لنا، وسنكون بالتأكيد حاضرين في أي اتجاه ضروري؛ لأن لدينا القدرة على القيام بذلك".

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