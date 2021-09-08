انفجار مصنع للذخيرة والصواريخ في بولندا

أفادت وسائل إعلام بولندية أن انفجارا قويا وقع في مصنع الذخيرة والصواريخ "ميسكو" في مدينة سكارزيسكو-كامينا، ما أسفر عن مقتل موظفة.

وارسو- سبوتنيك. وقالت إذاعة "آر إم إف- إف إم" إن المرأة البالغة من العمر 41 عاما كانت تقوم بتعبئة المتفجرات عندما وقع الانفجار. لم تشر التقارير إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث والخسائر الناجمة عنه.

وبحسب قناة "بولسات" فإن الانفجار وقع عندما انفجرت عبوات ناسفة في مصنع أسلحة "ميسكو"، الذي ينتج مكونات لبعض أكبر شركات الأسلحة في العالم وليس فقط الجيش البولندي.

تورد شركة "ميسكو" الأسلحة إلى القوات المسلحة البولندية وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال الأمن القومي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي "غروم" و"بيرون" المحمولة.