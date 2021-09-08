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    صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني

    قائد البحرية الإيرانية يتفقد جزيرة طنب الكبرى "المتنازع عليها مع الإمارات"

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    أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "الأعداء باتوا عاجزين ويائسين في مواجهة الثورة الإيرانية".

    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
    © Sputnik . Said Tsarnaev
    طهران: البحرية الإيرانية رفعت راية البلاد في أقصى البحار
    وخلال تفقده القوات الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى، التي تعتبر إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، قال تنكسيري، إن "الحفاظ على أمن مياه الخليج ليس بحاجة لحضور أي قوة أجنبية، ودول المنطقة باستطاعتها ان تدافع عن مصالحها وثرواتها في هذه المنطقة"، وذلك حسب "وكالة تسنيم" الإيرانية.

    وأشار تنكسيري إلى جاهزية القوات البحرية القتالية ورفع مستوى التنظيم لديها كقوة بحرية، قائلا: "أنتم أمل الشعب الإيراني وشعبنا فخور بكم أنتم المحاربون الغيارى، لديكم اليوم مهمة حساسة وهامة للغاية تتمثل في حراسة حدود الجمهورية الإسلامية".

    وكان قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، قال إن القوة البحرية الاستراتيجية بالجيش الإيراني رفعت راية البلاد الإسلامية في أقصى نقاط البحار.

    وأكد الأدميرال إيراني أن هناك توجيهات رئاسية بتعزيز اقتدار وصلابة الجيش الإيراني وجهوزيته المستمرة والدائمة لصد الأعداء والرد على مزاعمهم، موضحا أن بلاده تشهد حالة من الوحدة والتماسك، خاصة في شواطئ مكران التي تشكل بوابة الاقتصاد الإيراني على العالم، وتزيد البلاد اقتدارا وشموخا ـ بحسب قوله.

    وكان كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اعتبر "الحرب الإعلامية الغربية الأخيرة بدعم من إسرائيل وبعض الدول العميلة في المنطقة، بأنها حرب نفسية وتمهيد لمغامرة جديدة".

    وأضاف، أن "القوات المسلحة الإيرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فإنها تحظى بإحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه أي تحركات مشبوهة، مؤكدا استعداد القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني لتقديم أي مساعدة وإرسال وحدات الإغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الأجنبية.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.

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