بوتين وميشيل يعربان عن استعدادهما للتعاون من أجل منع انتشار جرائم المخدرات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن استعدادهما للتعاون من أجل منع انتشار الإرهاب والتطرف والجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدة أمور، منها أفغانستان والقرم والإرهاب وغيرها".

كما أشار بيان الكرملين إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما للتعاون من أجل استقرار الوضع ومنع مخاطر انتشار الإرهاب والتطرف والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وكتب ميشيل، عبر حسابه على "تويتر": "ناقشت مع الرئيس الروسي، آخر التطورات في أفغانستان وتأثيره على المنطقة"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وروسيا يتشاركان الاهتمام باستقرار هذه المنطقة.

وتابع المسؤول الأوروبي: "المناقشات ركزت على وضع أولوية لمنع حدوث كارثة إنسانية في هذا البلد، ومحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات، وضمان حقوق الإنسان، ومن بينها حقوق المرأة والفتيات والأقليات".

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أنه أكد خلال المناقشات على "دعم وحدة كل من الأراضي الأوكرانية والجورجية"، موضحا أنه تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول آفاق التسوية بين أرمينيا وأذربيجان، مع التشديد على أهمية بناء الثقة والحوار بين هذين الدولتين.