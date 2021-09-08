الصين: التعاون مع روسيا في مجال التنمية المستدامة يتعمق ولم يتأثر بالوباء

قال وانغ كايشوان، مدير إدارة الشؤون الأوروبية - الآسيوية بوزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إن الوباء لم يلحق الضرر بالتنمية المستدامة للتعاون الصيني - الروسي في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والفضاء والاستثمارات.

بكين- سبوتنيك. وذكر وانغ في افتتاح منتدى الاستثمار في شيامن: "التعاون الصيني الروسي يتعمق حاليا في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية في مجالات النفط والغاز والطاقة النووية والطيران والفضاء والبنية التحتية الأساسية، كما تتطور الاستثمارات الثنائية بشكل مطرد".

وأشار وانغ إلى أنه يتعين على البلدين العمل عن كثب لضمان الاتصالات الثنائية والتعاون غير المنقطع على خلفية الاضطرابات التي سببتها جائحة "كوفيد 19" للاقتصاد العالمي، مضيفا أنه ينبغي التركيز بشكل خاص على مجالات مثل الزراعة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، زادت التجارة الزراعية بين الصين وروسيا بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار.

ويتوقع المسؤول أن تنتهز الشركات الروسية والصينية فرصة المشاركة في المنتدى لاستكشاف إمكانات الاستثمار الثنائي ووضع أهداف جديدة.

وحول الشركات الصينية، قال وانغ: "حاليا، تعرف "علي إكسبريس" على نطاق واسع في روسيا، وتعمل "هواوي" وروسيا على تطوير التعاون بنجاح، كما تعمل "ديدي" على توسيع أعمالها في روسيا".

وأردف: "نأمل أن تستفيد الشركات من كلا الجانبين بشكل كامل من مزاياها الإضافية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي، وشبكات الجيل الخامس، والطب الحيوي، ومجالات أخرى، بالإضافة إلى خلق نقاط نمو جديدة للتعاون".

استشهد المسؤول بمصنع "جريت وول موتور" للسيارات في منطقة تولا الروسية كمثال لمشروع مشترك ناجح، معربا عن أمله في أن يكون التعاون العلمي والتقني والمبتكر الصيني الروسي في عام 2021 قد وضع الأساس لمزيد من هذه المشاريع.