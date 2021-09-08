سفير أفغانستان لدى طشقند: 67 بعثة دبلوماسية للبلاد لا تعترف بنظام طالبان

أكد السفير الأفغاني لدى طاجيكستان، محمد زهير أغبر، اليوم الأربعاء، أن 67 سفيرا للبلاد حول العالم لا يعترفون بنظام حركة طالبان. (المحظورة في روسيا).

دوشنبه- سبوتنيك . ووصف أغبر، الحكومة التي أعلنتها حركة طالبان يوم أمس، بغير الشرعية، معلنا أن 67 بعثة دبلوماسية أفغانية حول العالم لا تعترف بهذه الحكومة.

وقال السفير الأفغاني للصحفيين: "لن أتعاون مع حركة طالبان حتى يحترموا حقوق الإنسان ويشكلوا حكومة شاملة... الحكومة التي شكلها نظام طالبان غير شرعية، وأدعو المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها. إنها حكومة إرهابيين، كانوا لوقت قريب يقبعون في سجن غوانتانامو بسبب جرائمهم".

وأعلنت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، ملامح تشكيلها الحكومي، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول، إن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

ووجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان.

يذكر أن "طالبان"، (المحظورة في روسيا) سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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