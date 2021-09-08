محادثات "2+2" بين كوريا الجنوبية وأستراليا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إجراء محادثات "2+2" مع أستراليا.

ويشارك في المحادثات، التي تجرى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وزراء الخارجية والدفاع للبلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وأشارت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن المحادثات الوزارية الخامسة ستعقد في سيؤول الاثنين المقبل بمشاركة وزير الخارجية جيونغ وي يونغ ونظيره الأسترالي ماريز باين، ووزير الدفاع سوه ووك ونظيره الأسترالي بيتر داتون.

وكان آخر لقاء لوزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في بريطانيا في مايو.