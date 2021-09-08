غرق زورق في الهند وعلى متنه 100 راكب

أعلنت السلطات المحلية في ولاية آسام الهندية غرق زورق كان على متنه نحو 100 راكب بات مصيرهم مجهولا.

وبحسب "رويترز" قال شهود عيان، اليوم الأربعاء، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.

ومن جانبه قال رئيس حكومة ولاية آسام في تغريدة على حسابه على تويتر: "يعتصرني الألم إزاء حادث القارب المأساوي... وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة".

ولم تكشف السلطات الرسمية حتى الأن عدد ضحايا الزورق.