الصين تخصص مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان بقيمة 31 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عاجلة إلى أفغانستان تتضمن مواد غذائية ومستلزمات شتوية وأدوية تقدر قيمتها بـ 200 مليون يوان صيني.

بكين - سبوتنيك . وأضاف الوزير في بيان نشر على موقع الخارجية الصينية أنه "تماشيا مع احتياجات الشعب الأفغاني، قررت الصين توفير مواد غذائية ومستلزمات شتوية للقاحات وأدوية بصورة عاجلة، وبإجمالي 200 مليون يوان (نحو 30.9 مليون دولارا)".

وأشار إلى أن الصين مستعدة لمساعدة أفغانستان في تنفيذ المشاريع التي ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للشعب، بعد توافر الظروف الأمنية المناسبة في البلاد.

وفي السياق، أكد وزراء خارجية باكستان والصين وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، خلال الاجتماع الافتراضي اليوم لدول جوار أفغانستان، ضرورة اتخاذ خطوات لمنع التدهور الاقتصادي لأفغانستان، لافتين إلى أهمية احترام الحدود السيادية لكل دولة.

وقال البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان، اليوم الأربعاء إنه "يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع التدهور الاقتصادي المحتمل في أفغانستان وهذا يتطلب مساعدات من الدول المانحة".

وتابع البيان أنه "تم الاتفاق على ضرورة احترام الحدود السيادية لكل دولة وعدم استخدام الأراضي الأفغانية للهجوم على أي منطقة".

وأضاف أن الدول الستة "تأمل أن تكون الحكومة التي أعلنتها طالبان بداية لاستقرار الأوضاع في البلاد".

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