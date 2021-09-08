السجن 5 سنوات لمتهم أُدين بنقل عدوى كورونا لأشخاص آخرين

قضت محكمة فيتنامية بالسجن 5 سنوات على مواطن لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد ونقله عدوى فيروس كورونا المستجد إلى عدة أشخاص.

وأدانت محكمة محلية "فان تري" البالغ من العمر 28 عاما بسبب نقله أمراضا معدية خطيرة إلى غيره.

وأشارت إلى أن هذا وقع بعد أن ذهب في تموز/يوليو الماضي إلى مسقط رأسه في "كا ماو" جنوب البلاد، قادما من مدينة "هو تشي منه" في ذروة الوباء.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فقد تم اتهام الرجل بعدم الالتزام بقواعد الحجر الإلزامي في البيت 21 يوما عند وصوله إلى "كاو ماو" هي منطقة لم تشهد معدل إصابات كبير.

وفي نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو 2021، تم تشخيص حالته على أنها إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في قرار المحكمة أن تري انتهك قواعد الحجر الصحي المنزلي وهو ما تسبب في إصابة عدّة أشخاص بفيروس كورونا ووفاة أحد هؤلاء في شهر آب/أغسطس.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه.

وتعاني فيتنام حاليا من أسوأ موجة لوباء كورونا، بعد احتوائها عدد الإصابات العام الماضي. وشهد البلد أكثر من 540 ألف إصابة ومن 13 ألف وفاة.

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