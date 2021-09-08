استنفار بسجن النقب جنوبي إسرائيل بعد احتجاجات أسرى فلسطينيين على قرار نقلهم

أعلنت السلطات الإسرائيلية حالة الاستنفار في سجن النقب في الجنوب على خلفية احتجاجات أسرى فلسطينيين بسبب قرار بنقلهم وفصلهم عن بعضهم البعض، ضمن توترات أعقبت هروب 6 أسرى من سجن جلبوع شمالي إسرائيل أول أمس.