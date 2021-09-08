"غوغل" تكشف شبكة صينية حاولت دفع الأمريكيين إلى الاحتجاج السياسي

كشفت أبحاث سيبرانية، اليوم الأربعاء، عن استخدام حسابات مزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، يشتبه في ارتباطها بالحكومة الصينية، في محاولة لدفع الأمريكيين من أصول آسيوية على الانضمام إلى الاحتجاجات السياسية.

واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن باحثين في الاستخبارات السيبرانية لدى شركة "غوغل" و"مانديانت" للأمن الإلكتروني.

وقال البحث المنشور اليوم، إن آلاف الحسابات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر" استخدمت لحث الأمريكيين الآسيويين على المشاركة في الاحتجاجات ضد الظلم العنصري.

يبدو أن شبكة الحسابات المزيفة لم تنجح إلى حد كبير في جهودها، وفقا للباحثين، الذين لم يشيروا إلى مسؤولية الحكومة الصينية المباشرة، لكنهم قالوا إنه من شبه المؤكد أن العمل الذي ترعاه الحكومة يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للصين.

وذكروا أن الشبكة نشرت روايات حول فيروس كورونا "سارس كوف 2"، تدعي أنه نشأ في الولايات المتحدة، وروايات إيجابية عن جهود الصين للتعامل مع الوباء بالإضافة إلى المعلومات المضللة عن اللقاحات.

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