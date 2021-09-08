فرنسا تعلن تلقي 88% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس تلقي 88% من البالغين على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

القاهرة - سبوتنيك. وقال كاستيكس، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بقصر الإليزيه: "تلقى 88٪ على الأقل من السكان البالغين الجرعة الأولى من اللقاح لا يعني أننا وصلنا إلى نهاية المطاف".

وأضاف "لذلك ستكون أولوياتنا بالنسبة للحكومة خلال الأشهر المقبلة هي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من أي عودة محتملة لخطر وباء الفيروس".

كما أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "حملة كبيرة بشأن اللقاح" تعد قيد التحضير، مستهدفة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وذكر أنه "سيتم البدء في التطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية الصحية في 15 أيلول/ سبتمبر"، فضلا عن نهاية سداد تكلفة تحاليل "بس سي آر" في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، قد صرح أن حملة التطعيم بجرعة ثالثة ضد فيروس كورونا للأشخاص ذوي الصحة الهشة، ستبدأ اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر.