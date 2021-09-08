رئيسي: سلوك وكالة الطاقة الذرية غير البناء يخل بمسار المفاوضات

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن التعامل غير البناء في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يخل بمسار المفاوضات.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، في تقرير مطول لها ، بأن تصريح رئيسي جاء خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم، وأكد خلاله على أن بلاده ترغب في تعزيز وتوسيع علاقاتها، وبمختلف المجالات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في سياق الاحترام المتبادل، والتركيز على المشتركات.

وشدد إبراهيم رئيسي على أن بلاده لم ولن تنقض هذا الاتفاق النووي، إطلاقا، بل "الأمريكيون هم الذين انسحبوا من الاتفاق النووي وانتهكوا بنوده"، على حد قوله، مضيفا أن إيران تتعاون بشكل جاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى أن إيران تعمل على إضفاء الشفافية على نشاطاتها النووية.

وأوضح الرئيس الإيراني أنه في حال تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل غير بناء مع بلاده، فإن هذا السلوك سيخل بمسار المفاوضات، أيضا، مؤكدا أنه رغم رحيل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومجيئ إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه لم يحدث على أرض الواقع أي تغيير في سياسات واشنطن تجاه طهران؛ بل ما يزال الحظر والضغط على إيران قائما.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشال، إلى رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في توسيع علاقاته الثنائية وتطوير تعاونه الاقتصادي مع إيران، موضحا أن الحظر الأمريكي خلف آثارا غير مرغوب فيها على العلاقات الأوروبية الإيرانية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في البقاء كشريك صادق لإيران، بهدف العمل على زيادة الاستقرار في المنطقة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك.