بلينكن: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها "طالبان" غير شاملة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يبدو أنها غير شاملة، مضيفا: "على طالبان أن تكتسب الاعتراف بشرعيتها عبر أفعالها".

وتابع، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "اعتراف واشنطن بحركة طالبان يعتمد على أفعالها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع ألمانيا على تنسيق الجهود السياسية حول أفغانستان.

US Secretary of State Antony Blinken on Afghanistan after meeting with German FM Heiko Maas:



- New Taliban govt appears not inclusive, does not include women

- US concerned about some individuals in cabinet

- Discussed with partners how to hold Taliban to their commitments pic.twitter.com/2tQNBPDC03 — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 8, 2021

واعتبر بلينكن أن ما وصفه بـ "بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية لطالبان، تثير قلق واشنطن"، مشيرا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سبل ضمان تنفيذ حركة طالبان تعهداتها.

US Secretary of State Blinken on Afghanistan:



- Taliban are not permitting the charter flights to depart

- US is doing everything in its power to get flights off the ground

- Any legitimacy, support for Taliban govt “should be earned”, will judge on its actions pic.twitter.com/rFNGgs7Xtw — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 8, 2021

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تبذل قصارى جهدها لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان، مضيفا: "لكن حركة "طالبان" لم تلتزم بتسهيل سفر العالقين وتتذرع بعدم امتلاكهم وثائق السفر المطلوبة.

واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.