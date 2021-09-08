فقدان 50 شخصا في الهند بعد تصادم عبارتين

أفادت الشرطة الهندية في ولاية آسام، اليوم الأربعاء، أن 50 شخصا على الأقل فُقدوا وتوفي شخص بعد اصطدام عبارتين وانقلاب واحدة في ولاية آسام الهندية.

نيودلهي- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة أنكور جاين لقناة "إينديا تي في": "وجدنا قاربا مقلوبا على بعد 350 مترا من ضفة النهر. وتم إنقاذ 20 شخصا كانوا على متنه من مواقع مختلفة في اتجاه مجرى النهر، لكن حوالي 50 لا يزالون مفقودين".

كانت إحدى العبارتين متجهة من جزيرة ماجولي إلى رصيف نيماتي غات في مقاطعة جورهات وعلى متنها نحو 120 راكبا، فيما كانت العبّارة الأخرى متجهة في الاتجاه المعاكس وعلى متنها نحو 80 راكبا.

العبارة هي الوسيلة الوحيدة للانتقال بين منطقتي ماجولي وجورهات. أظهرت مقاطع الفيديو من موقع الحادث، كيف انقلبت إحدى العبارتين بعد الاصطدام، حيث حاول بعض الركاب التمسك بالعبارة، في حين قفز آخرين في الماء.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "على توتيتر" معزيا: "حزين لحادث العبارة في ولاية آسام. يتم بذل كل جهد ممكن لإنقاذ الركاب، وأصلي من أجل سلامة وراحة الجميع".

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